Ruba il kit di un medico, si spoglia vicino l’ospedale e poi minaccia il suicidio Denunciata una 56enne

Prima si intrufola all’interno del Dipartimento di Sanità per compiere un furto, quindi una volta scoperta si dà a una fuga precipitosa lasciando "il bottino" in mezzo alla strada. La rocambolesca avventura di una donna, croata di 56 anni, venerdì pomeriggio è iniziata con l’arresto da parte della Squadra Volante presso la Banchina Da Chio dopo la segnalazione degli operatori sanitari che avevano visto la donna in fuga in direzione di via della Loggia. Dopo gli accertamenti è emerso come la borsa trafugata appartenesse ad un medico di pronto soccorso, al quale è stata poi debitamente riconsegnata. La donna è stata infine rintracciata e bloccata in Corso Mazzini visibilmente agitata e ha subito tentato la fuga sbracciando e scalciando contro gli agenti. Stessa condotta tenuta anche una volta in Questura, dove è stata prima soccorsa dal personale del 118 quindi sedata e trasportata in ospedale, da dove però si è allontanata quasi subito. E’ stata quindi rintracciata nel parcheggio in evidente stato psicofisico alterato. Ha anche tentato di denudarsi minacciando di volersi gettare nel vuoto. Nuovamente presa in carico dal 118 è stata riportata al pronto soccorso e sedata, non prima di essere denunciata per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.