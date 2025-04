Ruba il rame per gli impianti elettrici in porto

Denunciato per furto aggravato dagli agenti della Squadra mobile di Ancona, sezione reati contro il patrimonio, per la sottrazione di oltre 20 chilogrammi di rame, rubato dal magazzino di cui era responsabile ed utilizzato per la messa in opera degli impianti elettrici delle navi in costruzione nella zona del porto. L’uomo è stato intercettato dagli agenti dopo aver oltrepassato la guardiola del cantiere, e sottoposto ad una prima perquisizione. Il rame, per essere portato all’interno dell’auto privata, parcheggiata fuori dalle mura del cantiere, veniva nascosto dentro il vano motore di un autocarro condotto dallo stesso indagato per eludere i controlli del personale di vigilanza preposto all’ingresso dell’area. L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.