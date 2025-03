Ruba il telefonino a una donna che sta chiedendo aiuto: condannata

Tra loro, una coppia falconarese e una famiglia di cinque persone, di origine siciliana, non correva buon sangue perché quattro giorni prima erano stati vittima di un pestaggio da parte del nucleo familiare: padre, tre figli maschi e la fidanzata (una anconetana) di uno di questi che aveva un cane. Persino l’animale si sarebbe dato da fare mordendo l’uomo della coppia. Era il 26 novembre del 2021, mancava un mese a Natale. A scatenare l’aggressione erano state questioni sentimentali perché la donna della coppia, 50 anni, aveva avuto una relazione con uno dei figli siciliani. Incontrandoli in piazza Mazzini si erano presi a male parole poi erano partiti calci e spintoni. A prenderle era stato l’uomo della coppia, un 45enne, e la sua compagna intervenuta per difenderlo. Il 30 novembre dello stesso anno era successo che la coppia pestata aveva rivisto un componente della famiglia aggressiva, la ragazza di uno dei figli del siciliano. Non avrebbero mandato giù il fatto di aver preso le botte. Quando hanno visto la donna, una anconetana di 47 anni, mentre si dirigeva verso una tabaccheria, in via Palombina Vecchia, l’avrebbero seguita e atteso che uscisse dal negozio per minacciarla.

"Adesso vedi che ti succede", le avrebbe detto la 50enne. In suo supporto sarebbe arrivato il fidanzato che rincarando la dose le avrebbe detto: "A te e al tuo benzinaio vi taglio in due". Poi l’avrebbero spinta per le spalle. La 47enne è fuggita e mentre effettuava una videochiamata con il cellulare sarebbe stata derubata del telefonino dalla coppia, per impedirle di chiedere aiuto. Per quel fatto i due falconaresi sono finiti a processo per furto con strappo in concorso davanti al giudice Roberto Evangelisti. Giovedì il procedimento di è concluso con la condanna della 50enne, a un anno e nove mesi, e l’assoluzione per il compagno.

I due imputati erano difesi dall’avvocato Nicoletta Pelinga. Stando alle accuse la 50enne avrebbe corso dietro alla vittima fino a un sottopasso dove le avrebbe strappato via il cellulare, mentre ancora era in videochiamata.

La 47enne anconetana aveva provato a rincorrere la 50enne senza però riuscirci. Una volta arrivata a casa si era sentita male, aveva avuto un attacco di panico e aveva chiamato il 118 denunciando poi tutto in ospedale dove fu dimessa in serata con una prognosi di 2 giorni. Il nucleo familiare del pestaggio in piazza nel frattempo è stato rinviato a giudizio in un altro procedimento e il dibattimento per loro si aprirà il prossimo 1 aprile. Sono accusati di lesioni personali aggravate.

Marina Verdenelli