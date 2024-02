Ruba la Jeep e scappa: arresto spettacolare

Ruba auto a un commerciante fabrianese, questo si rivolge tempestivamente ai carabinieri della compagnia di Fabriano che grazie al Gps e al collegamento con i militari di Gubbio seguono passo passo fino ad arrestare il ladro. Tutto è iniziato mercoledì, poco dopo le 19.10, quando un commerciante del centro aveva parcheggiato l’auto, una Jeep Compass, davanti alle sue vetrine. Una sua piccola distrazione, l’auto lasciata aperta per rientrare pochi istanti in negozio, è bastata per fare in modo che un uomo entrasse nella Jeep rimasta aperta e si dileguasse. A questo punto grazie alla sua richiesta di aiuto tempestiva ai carabinieri, la centrale operativa della compagnia di Fabriano, guidata dal capitano Mirco Marcucci, ha allertato il comando della polizia locale che gestisce l’impianto di videosorveglianza. Gli agenti in effetti avevano visto quell’auto, stesso modello e targa, dirigersi verso Scheggia e così i carabinieri fabrianesi hanno orientato le pattuglie verso il territorio umbro dove anche grazie alla localizzazione Gps che il commerciante aveva legato all’assicurazione, la Jeep è stata geolocalizzata. La centrale operativa fabrianese ha così guidato passo passo i colleghi eugubini verso il ladro, che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio. Un arresto spettacolare che era stato ripreso, mercoledì sera, da un residente di Gubbio e pubblicato sui social diventando in pochi istanti virale. Costretto dai militari a scendere dalla vettura sotto minaccia di sparare agli pneumatici, a finire in manette è stato un 26enne di origini romene, ritenuto responsabile del furto di un’auto. I militari, grazie all’apparato Gps installato sull’automobile, hanno monitorato il veicolo mentre percorreva la Statale 298, tra Scheggia e Gubbio. Hanno quindi predisposto un posto di blocco a Gubbio, all’altezza del semaforo presso l’Arco di Santa Lucia, dove l’auto è stata fermata e il conducente identificato. Durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico in possesso dell’uomo. In base agli elementi raccolti e alla ricostruzione della dinamica dei fatti, il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di autovettura. Grazie alla prontezza di intervento dei carabinieri in sinergia tra le diverse compagnie, è stato possibile arrestare il responsabile del furto e recuperare la Jeep rubata restituita poco dopo al legittimo proprietario.

Sara Ferreri