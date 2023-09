Ruba l’auto alla sorella Cerca di investirla: arrestato

Ruba le chiavi dell‘auto della sorella e quando lei cerca di fermarlo lui la prende a schiaffi e poi prova anche a investirla. Mattinata turbolenta ieri a Brecce Bianche dove un 28enne si è impossessato delle chiavi della sorella 23enne, che non voleva dargli l‘auto. La giovane ha provato a fermarlo, mettendosi davanti alla vettura, ma il fratello ha dato gas e per poco non la prendeva sotto. La 23enne ha riportato delle ferite ed è stata medicata in ospedale. Era sotto choc. Nella concitazione ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri del Norm hanno raggiunto sul posto la ragazza e dopo aver ascoltato il suo racconto sono andati dal fratello al posto di lavoro e lo hanno arrestato per rapina. Il 28enne è stato portato in carcere in attesa dell‘udienza di convalida dell‘arresto. I due sono entrambi italiani.

Sabato sera, invece, una donna è piombata fuori casa dell’ex. Ha cercato di sfondargli la porta di casa alla presenza anche del figlio minorenne. Sul posto è arrivata la polizia che ha trovato la donna mentre prevedeva a calci la porta dell’abitazione. Anche davanti agli agenti non ha smesso e ha lanciato contro di loro la borsa. Portata in questura è stata denunciata.