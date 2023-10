Ruba merce per oltre cento euro: "Scusate, sono diventata povera"

"È un periodo difficile". E inizia a rubare. È accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 18.30, alla Montagnola. Una donna, poi identificata in una italiana di 30 anni, avrebbe sottratto in un esercizio commerciale del quartiere, merce varia per un valore di circa un centinaio d’euro. Stando a quanto trapela, l’avventrice sarebbe entrata nel negozio per poi iniziare a rimuovere l’antitaccheggio da ben 11 prodotti. Non si sarebbe però accorta che in un prodotto l’antitaccheggio era rimasto attaccato. È stato proprio il sistema di antifurto a far scattare l’allarme alle casse. "Non si muova e apra la borsa", le avrebbero intimato i commessi dopo averla prontamente raggiunta. "Va bene, è vero, ho rubato. Ecco qua" e avrebbe mostrato la merce. Sul posto, in una manciata di minuti, le volanti da via Gervasoni: "Sapete – si sarebbe giustificata la furfante con gli agenti – vivo un periodo economico difficile". Accompagnata in questura, la 30enne è stata denunciata per furto aggravato.

n.m.