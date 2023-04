Ruba nella cassa del mini market: denunciato

Era un richiedente protezione internazionale, ma aveva commesso un furto in piazza D’Armi: individuato e deferito all’autorità giudiziaria dalla Squadra mobile di Ancona. Decisive le immagini delle telecamere. L’uomo – un cittadino gambiano di 25 anni – è stato rintracciato ieri mattina dalle ‘pantere’ del 113. Secondo quanto trapela, il 25enne sarebbe ritenuto responsabile di furto aggravato commesso ai danni di un mini market della zona del Piano, precisamente in piazza D’Armi. I fatti accertati risalgono a qualche settimana fa: era infatti il 5 aprile quando, nel primo pomeriggio, il negozio era chiuso per la pausa pranzo e lo straniero, dopo aver scassinato la porta di ingresso, si dirigeva verso la cassa per impossessarsi di quanto vi era all’interno: circa 100 euro, tra banconote e monete. Prima di uscire dal negozio, il gambiano rubava anche una cassa da 24 bottiglie di birra.

L’attività investigativa ha permesso ai poliziotti della Squadra mobile dorica di identificare il soggetto, a seguito della scrupolosa visione delle immagini estrapolate dai vari sistemi di videosorveglianza presenti. L’uomo, difatti, era conosciuto dagli investigatori della questura anconetana in quanto richiedente protezione internazionale. Una richiesta che, tra l’altro, è stata recentemente rifiutata dalla relativa Commissione territoriale. L’indagine, condotta dagli 007 della Polizia ha consentito quindi di individuare inequivocabilmente il responsabile e di deferirlo in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per furto aggravato.

ni.mor.