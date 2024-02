Ruba nell’auto: 22enne denunciato

Trovato con la refurtiva asportata da un’auto in sosta e denunciato. I carabinieri della Stazione di Morro d’Alba, dopo attente indagini sono arrivati a un 22enne. Tutto è partito dalla denuncia di furto su autovettura formalizzata da un 22enne falconarese nel pomeriggio di sabato in caserma a Morro d’Alba. Il furto era stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato in prossimità di una discoteca ad Ancona dove è stato rotto il vetro di un’auto in sosta per asportare il contenuto. In casa del 22enne è stata trovata tutta la refurtiva, un giubbotto, un profumo e delle cuffiette bluetooth per smartphone. Materiale restituito poco dopo al legittimo proprietario. Il 22enne è stato denunciato dai militari per ricettazione.

Ma non è tutto perché nel corso del fine settimana, i carabinieri del Radiomobile di Jesi hanno denunciato anche un’altra persona per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. E’ un 40enne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di permanere in casa dalle 22 alle 7 di ciascun giorno E’ stato invece sorpreso alle 23.45 dello scorso venerdì mentre rincasava. Dovrà rispondere di violazione degli obblighi inerenti a tale misura.