Ruba portafoglio e beve "gratis" in vari locali: incastrato dai video

Ruba un portafogli al bar e fa il giro dei locali per bere a ‘sbafo’ ma quando torna nel primo esercizio commerciale viene incastrato dalle telecamere.

I carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci, hanno denunciato un 34enne del posto per furto con destrezza, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e poi l’hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Tutto è iniziato alcune mattine fa in un bar del centro della città quando un fabrianese 70enne è andato al bar a fare colazione dimenticando il portafoglio sul bancone.

Poco dopo è tornato indietro ma del portafoglio nessuna traccia. Avverte il barista che visiona i video delle telecamere di sicurezza interne al locale e vede un giovane 34enne, del posto immortalato proprio mentre ruba il portafoglio. Subito dopo il furto il giovane è uscito, ha preso la tessera bancomat e i contanti, ha gettato via il portafoglio ed è andato in un altro bar della città, stavolta in periferia, per effettuare alcune consumazioni di pochi euro visto che sotto a una determinata soglia non serve il pin.

I carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e alcuni giorni fa quando il 34enne si è presentato allo stesso bar dove aveva rubato il portafoglio sono stati chiamati i carabinieri. Il giovane è stato perquisito, e aveva ancora addosso la tessera bancomat. Tra gli indumenti, anche più di un grammo di hashish. Di qui le denunce e la segnalazione in prefettura.

sa. fe.