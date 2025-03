Ruba scooter e lo guida senza casco

Torna da Milano in treno e in piena notte ruba uno scooter guidandolo senza casco. Non è passato inosservato un 49enne, originario della provincia di Macerata, arrestato nella notte tra ieri e domenica dalla polizia, per furto aggravato. Una pattuglia delle Volanti lo ha intercettato in via De Gasperi, attorno all’1.30. Andava piano ma non aveva il casco indossato. L’uomo è stato inseguito e poi obbligato a fermarsi per l’alt importo dai poliziotti. In un primo momento ha cercato di darsi alla fuga, invertendo il senso di marcia. I poliziotti lo hanno raggiunto dopo pochi metri. Con sé aveva un borsello con dentro un cacciavite. Lo ha utilizzato per rubare il ciclomotore che era parcheggiato in via Fiorini, davanti ad una officina. Gli agenti hanno visto che il nottolino dell’accensione era stato abilmente smontato così hanno arrestato il 49enne, originario di Appignano, e lo hanno portato in questura. Fatti gli accertamenti sul ciclomotore è emerso che la proprietaria, una donna straniera, aveva lasciato lo scooter davanti all’officina per un intervento di manutenzione. La donna è stata rintracciata dalla polizia e ha sporto denuncia per furto. Ieri mattina il maceratese è stato portato in tribunale e la giudice Francesca Pizii ha convalidato l’arresto senza nessuna misura cautelare. Il 49enne, che fa uso di farmaci e avrebbe dei disturbi mentali, è stato rimesso libero. In aula, difeso dall’avvocato Paolo Tartuferi, ha provato a spiegare cose ci faceva ad Ancona ma non è stato molto esauriente. Sarebbe arrivato in treno da Milano, dove si era recato per la vendita di alcuni prodotti. Invece di prendere l’auto e tornare a casa ha fatto un giro ad Ancona. Chiesti i termini a difesa l’udienza è stata aggiornata al 10 giugno.

m.v.