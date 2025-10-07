Ruba una macchina e si schianta. Distrugge tre auto in sosta e fugge

Provoca un incidente con un’automobile rubata e poi scappa. E’ successo in via Santo Stefano, domenica mattina. Erano da poco passate le 9 quando un botto grosso è stato sentito dai residenti. Qualcuno si è affacciato dalla finestra, altri sono scesi di sotto dalle proprie abitazioni per capire cosa fosse successo. Era il rumore di un veicolo che era finito contro tre automobili parcheggiate lungo la via, danneggiandole. Al volante non c’era più nessuno però. A provocare l’incidente è stata una Fiat Punto bianca che è stata abbandonata di traverso lungo la discesa. La vettura era nella parte alta della via, nel percorrere la discesa probabilmente a forte velocità, si è schiantata contro i veicoli in sosta tra cui una Audi A3 bianca rimasta danneggiata sul lato sinistro posteriore. La Punto gli ha portato via un pezzo del paraurti e del fanale. Nell’impatto la Fiat ha subito lo scoppio di uno pneumatico che ha fatto finire la gomma a terra. Forse proprio per questo, per l’impossibilità di riprendere la marcia, chi l’ha guidata l’ha lasciata lì ed è fuggito via a piedi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli agenti hanno sentito i residenti trovati sulla strada, alcuni erano i proprietari dei mezzi danneggiati, ma nessuno avrebbe visto il momento dell’impatto e nemmeno chi ci fosse alla guida.

Quasi contemporaneamente all’incidente però la proprietaria della Punto, una donna, ha sporto denuncia per il furto non trovando più la sua automobile che aveva parcheggiato in una via del centro, non ricordava bene se in corso Amendola o in altra via vicina. Uscita di casa per prendere la vettura ha girato tutte le vie dove di solito la lascia ma la Punto non c’era più. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, non è escluso che il presunto ladro fosse ubriaco, e capire chi ci fosse alla guida. Si cercano telecamere utili in zona, che possano aver ripreso. Quelle visionate fino a ieri non sono state utili.

ma. ver.