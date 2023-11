Ruba whisky: fermato all’uscita del supermercato

Ruba tre bottiglie di whisky, fermato all’uscita di un supermercato: le avrebbe vendute per racimolare qualche soldo. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì in un negozio di via Giordano Bruno, al Piano. Protagonista del tentato furto un italiano di 35 anni con precedenti specifici alle spalle. Immediato l’intervento delle volanti della questura all’interno dell’esercizio commerciale di via Giordano Bruno dopo la segnalazione del furto. L’uomo, verso le 19, era entrato nel negozio e dopo essersi aggirato tra le varie corsie, ha raggiunto il settore della vendita di alcolici. Pensando di non essere visto da nessuno, si è avvicinato a uno scatolone poggiato a terra da dove ha preso tre bottiglie di scotch per un valore complessivo di circa 40 euro. Il soggetto poi ha nascosto la refurtiva dentro il suo zaino per poi dirigersi verso le casse, uscendo repentinamente dalla corsia senza acquisti, convinto di non essere notato. La guardia giurata all’ingresso invece lo ha visto e bloccato in attesa dell’arrivo della polizia. L’uomo ha raccontato che l’obiettivo era rivendere la merce in strada in cambio di qualche euro. Il 35enne è stato portato in questura e denunciato in stato di libertà.