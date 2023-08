Ruba zaino e borsa sulla spiaggia Inseguito e fermato dal bagnino

Prima si avvicina con fare sopspetto agli ombrelloni, poi gironzola tra i teli. L’obiettivo? Rubare. E ci ha provato tanto da riuscirci. Inseguito e bloccato dal bagnino. Fuggi fuggi, ieri, attorno alle 12.30, alla spiaggia libera di Marcelli sud, dopo che un giovane ha tentato di rubare una borsa e uno zainetto nel tratto di spiaggia libera. Il litorale, affollatissimo a quell’ora, era stracolmo di cittadini e turisti. Gente a cui non sono sfuggite le mosse repentine, ma forse - chissà - un po’ goffe del giovane. Immediato, da parte dei bagnanti, la chiamata di aiuto. Chi era in mare è corso verso gli ombrelloni per sincerarsi che le proprie cose fossero al posto giusto. Chi aveva subito il furto, invece, ha allertato immediatamente il 112, Nue, Il Numero unico di emergenza. Sul posto, iIn una manciata di minuti, le gazzelle dei carabinieri.

Nel frattempo, a inseguire il giovane, ci ha pensato il bagnino del vicino stabilimento "Crazy beach". Il ragazzo ha inseguito il ladro per diversi metri sotto gli occhi attoniti di adulti e bambin. Non si giocava a guardia e ladri: era tutto vero. Una volta bloccato, il bagnino eroe ha aspettato l’arrivo dei militari. I carabinieri del Norm, il Nucleo operativo radiomobile, raggiunto e identificato il ladro, gli hanno stretto le manette ai polsi. Un inseguimento quasi da film, di quelli in stile baywatch, ma senza la ciambella al seguito. Stavolta, è di un furto che si è trattato e non di un salvataggio in mare. Non è la prima volta, tra l’altro, che vengono sottratti oggetti personali sul litorale della Riviera.

ni.mor.