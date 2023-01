Rubano acqua dal bocchettone dei vigili del fuoco

Ieri mattina due uomini, un italiano e un extracomunitario, sono stati sorpresi da una pattuglia del Distaccamento Polizia stradale di Senigallia mentre erano intenti a rubare acqua da un bocchettone dei vigili del fuoco.

I due, colti in flagrante, non sono riusciti a fornire una giustificazione: l’acqua era destinata ad un cantiere edile di Cesano. Poche le informazioni rese note sull’accaduto che è ancora oggetto di indagine. Un furto singolare: l’acqua, pompata da un bocchettone d’emergenza finiva in una cisterna su un autocarro. Il tutto avveniva con l’ausilio di un macchinario per pompare l’acqua in una cisterna, entrambi posizionati sul mezzo con cui i due sarebbero giunti sul posto e poi avrebbero trasferito la refurtiva nel cantiere edile.

Tutto è stato posto sotto sequestro, mentre nei confronti dei due uomini sarebbe scattata la denuncia in attesa che vengano concluse le indagini. Si cercano anche eventuali complici che potrebbero collegati al colpo, ma sono in corso verifiche anche per accertare che nella zona, non ci siano colpi effettuati con lo stesso modus operandi, escludendo così l’ipotesi di colpi in serie. Continuano i controlli a tutto campo da parte delle forze dell’ordine impegnate nell’arginare ogni tipo di reato sul territorio.