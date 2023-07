Rubano bici elettrica a Montemarciano: lancia appello per ritrovarla

Gli rubano la bicicletta elettrica nel cortile di casa e lui chiede aiuto in rete per ritrovarla. È accaduto nella zona residenziale di Montemarciano domenica notte tra via Abruzzo e via Toscana, zona colpita nelle stesse ore anche dai vandali che hanno rigato delle vetture in sosta. Di diverse centinaia di euro il valore della due ruote che il proprietario utilizzava quotidianamente. Domenica l’aveva lasciata parcheggiata in prossimità della sua abitazione nello spazio esterno poco distante dal portone ma l’indomani mattina era sparita. "Mi è stata rubata questa bicicletta elettrica grazie a chi mi può aiutare a ritrovarla" è il suo appello tramite social network. Si tratta dell’ennesimo furto di bici che avviene tra Montemarciano e Senigallia specie in questo periodo estivo.