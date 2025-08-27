Rubano bici elettrica e seminano il panico

Escono da una comunità perché diventati maggiorenni e per vivere iniziano a rubare biciclette per poi rivenderle. Così due egiziani, da poco 18enni, sono stati arrestati lunedì dai poliziotti del Commissariato di Senigallia con l’accusa di furto aggravato in concorso, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di edificio. Le manette sono scattate dopo un inseguimento da film iniziato sul lungomare nord e terminato dopo diversi chilometri e dopo aver seminato il panico all’interno di una abitazione dove uno dei due egiziani è entrato cercando di nascondersi e sfuggire alla cattura.

Tutto è iniziato di mattina. I due 18enne sono arrivati in treno alla stazione, da Reggio Emilia, sede della comunità che li aveva ospitati fino a qualche mese fa. In Italia sarebbero entrati con uno dei tanti viaggi della speranza, a bordo di un barcone, quando avevano solo 15 anni. Le loro famiglie sono in Egitto. Scesi dal treno lunedì hanno rubato una prima bicicletta, in zona della stazione, a bordo della quale si sono spostati poi sul lungomare. Lì hanno adocchiato una bicicletta elettrica, di proprietà di un bagnino di uno stabilimento, del valore superiore ai 2mila euro. Con l’asta di uno sgabello rimediato in spiaggia hanno rotto la catena che teneva legata la due ruote il bagnino si è accorto e ha iniziato ad inseguirli.

Una pattuglia del Commissariato di polizia era in zona e ha visto tutta la scena e si è messa ad inseguire i due ladri che erano già saliti a bordo del velocipide per fuggire via. Ne è nato un inseguimento per le vie vicine. Gli egiziani hanno abbandonato la bicicletta dividendosi. Uno è stato subito raggiunto dagli agenti ma ha tentato di scappare di nuovo ferendo un poliziotto poi è stato bloccato.

L’altro ha raggiunto un’abitazione privata, è piombato in casa di una famiglia con bambini. Voleva nascondersi lì ma i proprietari se ne sono accorti e hanno dato l’allarme. Fuggito a piedi, è stato intercettato dopo pochi metri. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale, dalla giudice Martina Marinangeli, che li ha rimessi in libertà (sono incensurati) con il divieto di dimora nella provincia di Ancona. Davanti al giudice hanno ammesso il furto spiegando che lo hanno fatto per fame. "Non sappiamo come vivere e sfamarci – hanno detto – qui in Italia non abbiamo nessuno e non abbiamo lavoro". In udienza erano difesi dagli avvocati Sonia Pernini e Stefano Pauri. La direttissima proseguirà il 10 ottobre perché i due legali hanno chiesto i termini a difesa. Si cerca ancora il proprietario della prima bicicletta rubata in stazione.