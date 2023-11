Rubano cosmetici: arrestate due ragazze

In trasferta per rubare cosmetici: beccate e arrestate due rumene di 18 e 21 anni. Mercoledì gli agenti del commissariato di Jesi hanno arrestato in quasi flagranza di reato le due donne trovate con la refurtiva. Denunciati invece a piede libero, un 21enne di nazionalità turca e un 18enne di nazionalità rumena per furto aggravato in concorso. Nel primo pomeriggio di mercoledì i poliziotti hanno notato in viale don Minzoni (in direzione Ancona) un’auto sospetta già segnalata poiché gli individui a bordo erano dediti alla commissione di furti nei negozi. L’auto, fermata in viale Don Minzoni, veniva sottoposta a controllo. Dentro due donne e due uomini a bordo dell’auto intestata a una società di noleggio di Roma. I quattro apparivano nervosi e inquieti, sostenevano di doversi allontanare per far rientro al più presto a Roma, in via Salaria al campo rom. Scattate le perquisizioni per scongiurare il possesso di armi, gli agenti hanno trovato due buste con 74 prodotti cosmetici prelevati presso un negozio jesino, privi di scontrino. Interpellato il titolare del negozio questi ha riscontrato una serie di ammanchi. Le due rumene sono state riconosciute per quelle che pochi minuti erano entrate in quel negozio per poi uscirne, senza passare per le casse.