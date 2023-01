Rubano Gesù dal presepe e ci mettono un sasso

Prima hanno rubato fiori al cimitero. Adesso, sempre sotto le vacanze natalizie, si sono scagliati contro un presepe allestito in paese, in centro a Offagna. Non si tratterebbe, con molta probabilità, della stessa mano, ma l’ennesimo furto ha scatenato le ire degli offagnesi, delusi, amareggiati, per quanto hanno visto e sentito raccontare da colei che l’ha creato. "L’anno scorso un concittadino ha avuto una bella idea, arricchire per Natale l’arco del negozio – racconta l’offagnese che ha denunciato il furto -. Ci siamo riusciti soltanto quest’anno. Abbiamo fatto il presepe e inserito alcuni arredi, la "vellutina", pupi un po’ più grandi dei nostri che ho trovato l’anno scorso ad un mercatino natalizio e che mi sembravano adatti al nostro arco, e illuminato tutto con le luci. Il giorno prima dell’Epifania faccio un salto in paese, guardo il presepe perché lo faccio sempre quando passo ma questa volta ho avuto una sorpresa triste. Mi sono accorta che non c’era più il bambinello. Al posto suo un sasso. Che senso ha prendere il bambinello? A quale scopo portarlo via? Se sono stati bambini o ragazzi me lo auguro, avranno giocato o scherzato, per questo chiedo loro di rimetterlo al suo posto. Non riesco a capire questo gesto".

L’offagnese aveva chiesto invano che il pupo tornasse al suo posto almeno per l’ultimo giorno, l’Epifania, ma così non è stato. "È importante avere fiducia degli altri che vivono nel nostro paese. Se non c’è questa fiducia non si potrà fare mai più nulla. Ci pensi chi ha fatto questo", ha aggiunto. Il presepe è rimasto "orfano" di Gesù insomma. Non sarebbe la prima volta a Offagna. "Noi di mostre di presepi oramai siamo esperti da più di 20 anni e ne sappiamo qualcosa di questi fatti – dice l’offagnese Mario Muscoloni -. Alla fine di ogni mostra mancano all’appello sempre una decina tra pecorelle e statuine. Purtroppo è così, si devono mettere in conto questi episodi". Anni fa anche Loreto, culla della cristianità, aveva subito il furto di statuine della Sacra Famiglia al presepe di Villa Musone. Forse punto dal rimorso per aver scherzato con i simboli religiosi, dopo qualche giorno e altrettanti appelli di un consigliere comunale, l’autore ha rimesso al loro posto i pupi sottratti e la vicenda si chiuse lì. Lo stesso anno, attorno all’Epifania però, è successo anche a Fabriano.

Silvia Santini