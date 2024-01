Rubano il bambinello dal presepe in piazza. L’ira del sindaco: la statuetta ricompare su un’auto

Bambinello trafugato dal presepio comunale, il sindaco David Grillini denuncia l’episodio via social parlando di "furto intollerabile" e invitando il responsabile a ravvedersi. Poco dopo la pubblicazione la statuetta di Gesù gli viene restituito. Del furto avvenuto nel presepe ancora allestito sotto l’albero di Natale in piazza Caraffa, al centro di Cerreto il primo cittadino si è accorto ieri mattina. "Mi rivolgo a quella o quelle persone che hanno rubato il bambino Gesù dal nostro presepe – ha scritto ieri mattina David Grillini dalla sua pagina Facebook lanciando un accorato appello -. Vedete, quel bambino incarna molti significati per la nostra comunità e non soltanto. Il fatto che sia di pregevole fattura per noi non è rilevante. Sottraendo quella statuetta avete dimostrato uno scarso senso civico oltre al mancato rispetto delle tradizioni. Se siete stati artefici di una goliardata, bravata, di un gesto di cui vi siete pentiti abbiate il buon senso di contattarmi provatamente e vi assicuro che manterrò il più stretto riserbo sulle vostre generalità, riportando il bambinello al suo posto. Viceversa inizieremo a controllare le telecamere presenti e qualora trovassimo tracce del furto, praticheremo le strade opportune. In tantissimi anni – ha aggiunto il primo cittadino – è la prima volta che capita un fatto così increscioso nel nostro Comune. Abbiate rispetto per chi lavora per garantire i giusti addobbi natalizi e soprattutto per ciò che quella statuetta rappresenta per tanti. Sono fiducioso – concludeva il post su Facebook – in un vostro contatto".

Nemmeno un paio d’ore e sulla pagina Facebook del sindaco David Grillini è comparso un secondo post sulla questione dal titolo ‘Bambinello restituito’. "Ringrazio il cittadino che ha subito restituito il bambinello – ha scritto il primo cittadino -, spiegando di averlo trovato sul tetto della sua automobile. Conoscendolo ci credo ciecamente, quindi la statuetta di Gesù potrà essere utilizzata anche in futuro. Grazie – ha concluso il sindaco Grillini - al cittadino che me lo ha subito riportato".

Dunque una bravata? Magari avvenuta venerdì notte da qualche ragazzino che ha appoggiato la statuetta su un’automobile posteggiata lì vicino? E’ una delle ipotesi possibili. In ogni caso l’allarme sul furto sacrilego che aveva destato non poco sconcerto nella piccola comunità di Cerreto d’Esi, in poco tempo è rientrato.