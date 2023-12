Rubano il bancomat a un anziano: presi

Rubano il bancomat ad un anziano e poi tentano di fare un prelievo, denunciati quattro stranieri. Sono accusati di furto e indebito utilizzo di carta di credito. I carabinieri li hanno individuati ieri, in via Trento, nel quartiere Adriatico. La pattuglia di controllo si è insospettita per la loro presenza davanti ad uno sportello bancomat e così ha voluto approfondire cosa stavano facendo. Le loro risposte non hanno convito i militari che dopo una breve indagine hanno appreso che in un vicino supermercato era stato rubato un bancomat ad un cliente anziano che aveva subito denunciato il fatto . Controllati anche i filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e dell’istituto di credito è stato accertato l’effettivo coinvolgimento e concorso dei sospettati nel furto e l’utilizzo del bancomat.