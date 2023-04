Rubano in un negozio Incastrati dai filmati

Sono stati rintracciati dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio tre persone, due uomini e una donna, che un mese fa avevano rubato mille e 500 euro. È stato il titolare dell’esercizio a consegnare ai carabinieri di Senigallia i filmati contenenti le registrazioni del giorno in cui è stato messo a segno il colpo. I tre sono stati denunciati per furto dopo essere stati identificati dai militari. I tre, residenti in Veneto e di età compresa tra i 22 e 40 anni si erano introdotti in un negozio di via Abbagnano e, mentre due di loro fingevano di fare acquisti tra gli scaffali dell’esercizio, il terzo si era introdotto nella stanza adibita a spogliatoio e, dopo aver scassinato un armadietto era uscita, poi, insieme ai complici si era dato alla fuga con il bottino. Solo qualche ora dopo il titolare si era accorto dell’accaduto ed aveva dato subito l’allarme. Nonostante il volto travisato dalle mascherine, per i carabinieri non è stato difficile risalire alla banda di ladri. Intanto continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine e saranno intensificati in prossimità del week-end e delle festività, periodo in cui solitamente la città viene presa d’assalto da visitatori e turisti.