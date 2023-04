Rubano nel negozio di telefonia Preso il salvadanaio delle mance

Coppia entra in un negozio e arraffa articoli per la telefonia e anche il salvadanaio delle mance: i carabinieri rintracciano e denunciano i due Arsenio Lupin. Si tratta di due quarantenni fabrianesi, un uomo e una donna che, nei giorni scorsi, si sono introdotti in un esercizio commerciale nella zona centrale della città. Poco dopo essere entrati i due avrebbero iniziato a guardarsi intorno per uscire poco dopo. Una commessa intenta in altre attività si è accorta poco dopo che sugli scaffali mancavano dei prodotti, in particolare materiale elettrico per cellulare, tipo caricabatteria ed auricolari e il salvadanaio contenente le mance dei clienti, denaro destinato ai dipendenti della stessa attività commerciale.

I due Arsenio Lupin fabrianesi avevano rubato il materiale e, avvicinandosi alla cassa, anche il salvadanaio. Allertati dalla stessa commessa i carabinieri, poco dopo sono intervenuti sul posto e sono riusciti a vedere la scena dettagliata tramite le registrazioni delle telecamere di sicurezza, collocate all’interno dell’attività. Le telecamere avevano ripreso infatti non solo i gesti dei due ma anche le loro fattezze. Al termine delle indagini messe in campo alla compagnia carabinieri, guidata dal capitano Mirco Marcucci, i due fabrianesi, quarantenni, incensurati, sono stati denunciati per furto con destrezza. Il valore della merce rubata dalla coppia nel negozio è di diverse decine di euro.

sa.fe.