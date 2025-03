Rubano nel supermercato, bloccati da un carabiniere non in servizio

Rubano al supermercato, prima di darsela a gambe. Ma non si accorgono della presenza di un brigadiere della locale Stazione dei carabinieri, libero dal servizio, e vengono bloccati. Così sono stati denunciati in stato di libertà un 60enne di Chiaravalle e una 50enne di Ancona, già noti alle forze dell’ordine, per un furto ai danni di un esercizio commerciale di Chiaravalle.

I fatti si sono consumati nel tardo pomeriggio di giovedì. In particolare la donna aveva trafugato, nascondendoli nella propria borsa, generi alimentari del valore di oltre 100 euro, ai quali aveva rimosso le etichette anti taccheggio prima di uscire dall’attività, al cui esterno la attendeva l’uomo. Nelle vicinanze del supermercato, però, si trovava anche un militare che, dopo aver terminato il turno, era in abiti borghesi. Il carabinieri si è insospettito, visti i movimenti circospetti dei due, e dopo averli seguiti li ha fermati ed ha immediatamente recuperato la merce rubata, chiedendo l’intervento della pattuglia dei colleghi. La merce è stata riconsegnata al supermercato e i due denunciati dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.