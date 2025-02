Rubano profumi costosi: tre donne incastrate grazie alle telecamere

Denunciate per furto aggravato: sono tre donne tra i 31 e i 36 anni di nazionalità cubana e cilena. Le donne, già deferite nei mesi scorsi per furti di cosmetici, sono state individuate dalla polizia come responsabili dell’ennesimo furto. In particolare, il responsabile di un punto vendita, presentatosi in Commissariato, formalizzava querela nei confronti di tre donne che avevano perpetrato, a ottobre 2024, un furto di cosmetici costosi, per circa 2mila euro. Dalle informazioni, tali donne avevano un marcato accento latino-americano. Gli investigatori acquisivano i filmati dell’impianto di video sorveglianza dell’esercizio commerciale: dall’analisi si notavano le tre donne fare accesso nel negozio separatamente, simulando di non conoscersi per destare meno sospetti. Dopo aver prelevato diversi cosmetici, soprattutto profumi, con fulminei movimenti li occultavano nelle borse portate a tracolla, uscendo dall’esercizio dopo aver pagato prodotti di esiguo valore. Le indagini hanno portato alle tre donne. Di una di esse, cubana, si riusciva a risalire all’esatto domicilio in Italia mentre le altre due risultavano senza fissa dimora.