Rubano rame per 135mila euro: preso uno dei ladri

Doppio colpo grosso al depuratore di Jesi di via della Barchetta: banda in fuga con 135mila euro di oro rosso, in due diversi furti messi a segno a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. I carabinieri grazie alle impronte arrivano a un ladro e sono sulle tracce dei complici. Il primo furto è avvenuto nella notte del 12 febbraio quando almeno quattro persone, tutte travisate, si erano introdotte all’interno dell’area del depuratore e avevano tranciato e asportato una consistente porzione di cavi in rame dell’impianto elettrico. Ingente il danno, stimato attorno ai 70mila euro. Quasi certamente i malviventi si erano resi conto che vi era ancora altro materiale da razziare e così, appena quindici giorni dopo, a fine febbraio, erano tornati in azione prendendo di mira l’area di essiccamento termico.

Ben 1.634 i metri di cavo elettrico unifilare in rame tranciato e asportato, del valore stimato di 65mila euro. Un lavoro certosino, ma stavolta qualcosa era andato storto. A pochi metri dall’area del depuratore, i malviventi avevano abbandonato l’auto utilizzata per gli spostamenti, auto questa, rubata a fine dicembre 2023 in provincia de L’Aquila. Le indagini sono dei carabinieri della stazione di Jesi. Nel corso degli accertamenti tecnici del personale della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Ancona, all’interno dell’abitacolo erano state esaltate e repertate delle impronte, inviate, poi, ai laboratori del Ris carabinieri di Roma. Identificato e denunciato uno degli autori del furto, un 38enne straniero, con precedenti per analoghi fatto-reato. Gli accertamenti svolti dai militari della stazione di Jesi hanno consentito di riscontrare la presenza del 38enne anche in occasione del furto del 12 febbraio. Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini al fine di identificare anche i restanti complici.

Intanto ieri è stata ritrovata parte della refurtiva del furto messo a segno nel magazzino del Comune di Castelplanio lunedì notte. Ritrovati il furgone e il camioncino rubati: il primo abbandonato nella zona del mattatoio di Castelbellino stazione, il secondo, ieri mattina nel distributore della superstrada dopo l’uscita Monte Roberto. I carabinieri si son messi sulle tracce dei malviventi che sono scappati con motoseghe, decespugliatori, taglia erbe, avvitatori, trapani e quanto occorre ad un Comune per la manutenzione stradale e degli edifici oltre allo sfalcio dell’erba.

Sara Ferreri