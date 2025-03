Rubano scooter a Castelfidardo, ritrovato all’Aspio. Denunciato giovane ripreso dalle telecamere

Nei giorni scorsi, alla centrale operativa della Polizia locale di Osimo, è giunta una segnalazione da parte della Municipale di Castelfidardo, di uno scooter rubato il giorno prima nel loro territorio, in modo da poter effettuare i controlli anche nel Comune osimano per rintracciare il veicolo. Iniziate immediatamente le indagini da parte della Polizia locale osimana, utilizzando le immagini delle telecamere lettura targhe presenti sul territorio, il ciclomotore è stato individuato circolare nei pressi del centro cittadino e nei quartieri di San Sabino, San Biagio e Aspio. Proprio dalle immagini gli agenti di Polizia locale hanno riconosciuto alla guida uno straniero, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti penali a suo carico. Allertata la pattuglia presente sul territorio, il ciclomotore rubato nella città della fisarmonica è stato trovato il giorno stesso in zona Aspio, al confine con il Comune di Ancona. Identificato anche il conducente, è stato sanzionato perché aveva utilizzato il veicolo senza aver mai conseguito la patente, oltre a beccarsi la denuncia per il reato di ricettazione. Il ciclomotore rubato, terminati gli accertamenti, è stato poi restituito al legittimo proprietario vittima del furto, grato alle forze dell’ordine per il ritrovamento.