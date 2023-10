Rubano un carico di ottone: messi in fuga

Colpo grosso alla Marvit di Osimo Stazione, presa di mira da una banda di ladri tuttora in fuga. Hanno fatto irruzione nell’azienda, una delle più grandi tornerie italiane di particolari metallici di precisione, partner di fiducia di aziende leader a livello mondiale, situata dietro il Mc Donald’s, a due passi dalla statale 16, tra le 23 e la mezzanotte di domenica. Sono riusciti a portare via un container pieno di ottone pronto per la mattina seguente, un carico ingente di prodotti di minuteria. Ingente il valore, non ancora del tutto quantificato. Avrebbero usato un altro grosso mezzo, probabilmente trafugato da un’altra azienda del territorio. Hanno agito mentre una macchina con il resto della banda faceva da "palo" lì fuori e dove al termine sono saliti tutti tranne l’autista al volante del mezzo con il carico rubato. Ad accorgersi di loro è stato un uomo in un locale di fronte che ha chiamato le forze dell’ordine e la vigilanza. Pare che a tutta velocità abbiamo poi imboccato la statale in direzione nord.

I controlli sono partiti subito anche al porto per intercettare l’eventuale partenza del carico che però, verosimilmente, non era destinato al mercato esterno ma interno. Dalla statale insomma i ladri hanno preso l’autostrada A14 perché al casello di Ancona nord sono stati intercettati e fermati. La Polstrada ha bloccato il tir e l’auto ma i ladri si sono dati alla fuga a piedi e non sarebbero stati ancora fermati. E’ caccia all’uomo da parte dei carabinieri che in queste ore hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’azienda per ricostruire i movimenti dei ladri. Si tratterebbe di una banda di ladri professionisti che aveva studiato il colpo a tavolino tempo prima, compreso il camion da rubare per caricare il container. Per arrivare lì però non hanno percorso la statale ma usato una strada secondaria sfruttando la presenza di un cantiere. La ditta ha già dovuto affrontare grossi problemi da cui si è sempre rialzata: era il 2019 quando un incendio mandò in fumo quasi quattromila i metri quadrati di copertura, un terzo del totale, per 500mila euro di danni. Una scintilla partita dalla fiamma ossidrica, utilizzata dagli operai della ditta esterna al lavoro per l’impermeabilizzazione del tetto, avrebbe incendiato la gomma delle guarnizioni mandando a fuoco anche i pannelli fotovoltaici. Ieri mattina, come sempre, tutti i dipendenti erano al lavoro.