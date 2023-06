Rubano un motorino: denunciati tre ragazzini

Rubano un motorino in centro e lo abbandonano poco distante. Azionano l’acceleratore a tutto gas, innestano i freni e bloccano il mezzo sul cavalletto prima di darsi alla fuga. In pochi minuti il ciclomotore viene avvolto da una fitta coltre di fumo nero visibile anche a distanza ma, un attimo prima delle fiamme, il provvidenziale intervento della pattuglia della polizia locale consente di domare il rogo. Intanto scatta l’inseguimento ai giovani, saliti a bordo di un autobus: la circolare viene fermata a Palombina Vecchia e quegli adolescenti, tre in tutto e due dei quali minorenni, vengono identificati e denunciati. Una bravata che poteva avere conseguenze assai più serie, se non fosse stato per la tempestiva reazione degli agenti. I fatti sono avvenuti sabato attorno alle 13.30. Ad avvisare gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni una telefonata arrivata in Comando a Palazzo Bianchi: "Sta andando a fuoco un motorino in via Marsala". In due minuti, visto il presidio costante in centro, gli operatori si sono portati sul posto e hanno subito staccato la candela e sbloccato l’acceleratore, di fatto estinguendo il principio di incendio. Un gesto scriteriato da parte dei ragazzi che, però, sono stati visti correre via verso la pensilina dell’autobus. Tre pattuglie hanno iniziato la ricerca, intercettando il mezzo del trasporto pubblico locale nel quartiere di Palombina Vecchia. Imposto l’alt al conducente, sono stati fatti scendere tutti i passeggeri a bordo. Tra i quali, appunto, anche i tre adolescenti: un maggiorenne e due minori. Sono stati deferiti per ricettazione e danneggiamento, mentre il motorino – seppur malconcio – è stato restituito al proprietario che, in quei momenti, si trovava a lavoro. Il caso ha voluto, ironia della sorte, che lo stesso ciclomotore fosse stato asportato anche la notte precedente, il venerdì, da un gruppo di giovani non ancora identificato ma avrebbero le ore contate viste le telecamere in zona. Quando entrati in possesso del mezzo, i ragazzi hanno scorrazzato in piazza Mazzini, tra sgasate e manovre avventate tra le persone presenti. Il mezzo è stato recuperato, ma poco prima delle 13 di sabato è sparito ancora nel nulla. Non è da escludere che possa trattarsi della stessa banda che, neppure in 24 ore, ha messo a segno due blitz. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti della polizia locale, che continuano ad assicurare presenza e prontezza. Nella stessa settimana gli operatori avevano intercettato appena fuori la stazione un somalo senza dimora in possesso di un bottiglione di Whisky. L’uomo, seppur collaborativo, aveva consumato alcolici in quantità: è stato multato in osservanza dell’apposita ordinanza e poi accompagnato in Questura.

Giacomo Giampieri