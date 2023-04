Rubano vino e pochi spiccioli

I ladri tornano in pizzeria e stavolta arraffano delle bottiglie di vino e pochi spiccioli. Nuovo furto con spaccata nella notte tra martedì e mercoledì da Pepito dove i ladri erano stati già sei mesi prima rubando il pesce, quattro code di rospo, da preparare per l’indomani. Al ristorante pizzeria ‘Pepito’, di via La Malfa a Jesi i malviventi "sono entrati dopo essere riusciti a sfondare la porta principale – spiega il padrone di casa Lamberto Vignaroli – probabilmente con una mazza o un grosso. Una volta entrati hanno portato via una quindicina di bottiglie di vino dalla vetrina e cercato denaro nella cassa ma hanno trovato solo una ventina di euro in monetine che tenevamo come fondo cassa. Il valore della refurtiva è limitato ma i danni sono importanti, non abbiamo ancora una stima ma probabilmente tra i 3 e i 4mila euro. Forse sono stati ‘disturbati’ da qualcosa perché la vetrina dei vini era piena, con oltre cento bottiglie di varie marche che vanno dai 16 ai 20 euro". "Quando siamo venuti per l’apertura ieri mattina (mercoledì, ndr) abbiamo visto la vetrina in mille pezzi. La sera prima, avevamo chiuso a mezzanotte. Fortunatamente siamo assicurati. Dopo la denuncia ai carabinieri, abbiamo subito sistemato e aperto ai clienti già il giorno stesso. È scattata la caccia ai malviventi magari attraverso l’ausilio di telecamere che potrebbero essere presenti in zona.

sa. fe.