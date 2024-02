Rubarono profumi da un centro commerciale. Dopo la denuncia, il pugno duro del questore

Una coppia di ladri era riuscita a trafugare diversi profumi costosi da un centro commerciale di Loreto. I fatti risalgono ad un mese fa. Erano stati fermati, la merce era stata recuperata e nei loro confronti era scattata la denuncia. Pugno duro del questore di Ancona: Cesare Capocasa, infatti, su proposta della stazione dei carabinieri di Loreto, in queste ore ha firmato due fogli di via che colpiscono entrambi i ladri, rumeni di 60 e 40 anni. Risiedendo tutti e due fuori regione ed essendo considerati, all’esito dell’attività istruttoria, socialmente pericolosi perché già in passato autori di episodi della stessa natura, il questore ha emesso le due misure di prevenzione con cui ha imposto loro il divieto di far ritorno per tre anni nel Comune di Loreto, avvisandoli che l’inottemperanza della misura comporterà la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10mila euro.