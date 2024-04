Rubata un’altra Audi: è caccia a una banda in azione in Valmusone

E’ caccia alla banda dell’Audi in Valmusone. Due sono i colpi segnati in quest’ultima settimana. Lo scorso weekend infatti un fidardense segnalava il furto della propria auto, un’Audi A3, di fronte alla ex fabbrica Borsini. Svegliandosi per andare al lavoro non l’ha trovata parcheggiata sotto casa. La macchina, dopo la denuncia ai carabinieri, è stata trovata a Cerignola in provincia di Foggia. L’altro ieri stesso furto, sempre di un’Audi stesso modello, a Castelfidardo, vicino alle scuole Mazzini.

A denunciarlo la proprietaria che allarmata è dovuta rivolgersi ai militari. Si pensa ci sia l’ombra della banda delle Audi appunto, ribattezzata così proprio dalle forze dell’ordine che negli ultimi anni hanno seguito colpi effettuati con destrezza in zona da parte di malviventi che si muovevano solo su quelle auto risultate poi rubate. Spesso sono state ritrovate abbandonate, anche in buono stato, in diverse parti d’Italia. In quei due casi i furti sono sempre avvenuti di notte. La zona del secondo furto sarebbe coperta da telecamere che potrebbero aver seguito il tracciato della macchina ma molto importante è la segnalazione ai carabinieri della targa per il possibile rinvenimento.