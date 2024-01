Rubate in chiesa le offerte dei fedeli e quelle raccolte per il presepe

Si sono introdotti nella tarda mattinata di sabato nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, a Castelferretti, ed hanno trafugato senza scrupoli i soldi delle offerte dei fedeli, ma anche quelli dalla cassetta del presepe allestito, come ogni anno, in un angolo a destra dell’entrata in occasione delle festività di Natale. Un magro bottino per un gesto che, tuttavia, è stato condannato aspramente dalla comunità. A denunciare tutto ai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, che ora indagano per risalire all’identità degli autori del blitz, è stato il parroco della frazione, don Wojciech Ulaczyk. Le voci in merito ad un furto subito dalla parrocchia erano ormai insistenti da giorni. Fino alla segnalazione formale, appunto, ai militari che ha certificato il colpo subito, che è avvenuto lo scorso fine settimana. I protagonisti sarebbero due uomini, sui quali il cerchio si starebbe stringendo grazie alle immagini della videosorveglianza della parrocchia che potrebbero essere di supporto ai carabinieri guidati dal comandante Giuseppe Esposito. Incerta la cifra che è stata trafugata, ma si parla di una somma attorno ai cento euro. Grazie alle ricostruzioni dello stesso prete, nonché di alcuni frequentatori della chiesa, potrebbe essere quantificato con precisione quanto è stato rubato. In quei momenti di sabato, uno dei due uomini aveva provato a scardinare le cassette delle offerte. Non riuscendo era arrivato l’altro, portando a compimento il blitz in parrocchia. Dove, in queste ore, non si fa che parlare d’altro.

g.g.