Rubate le scarpe alla pista di ghiaccio

Piccoli furti e atti vandalici oscurano il periodo del fine festività natalizie in Valmusone e Riviera. Un’altra mamma disperata, dopo i furti ai motorini parcheggiati in centro storico a Osimo, ha denunciato un furto avvenuto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio: "Ad un amico di mio figlio sono state rubate le scarpe ed è tornato a casa letteralmente scalzo portato in braccio fino alla macchina". Nella vicina Sirolo c’è stato invece un raid contro le gomme delle auto in sosta. "In 15 giorni nel parcheggio di San Lorenzo sono state forate due gomme all’auto di mia figlia", afferma una residente.