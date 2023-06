Rubati due portafogli in spiaggia e in centro

Ladri scatenati sotto gli ombrelloni, ma anche in centro: in spiaggia spariscono zaini, portafogli durante lo ‘struscio’ sul corso. Accade spesso durante i grandi eventi che bande di ladri itineranti prendano di mira alcune zone. Una borsa e uno zaino sono infatti stati rubati nel tardo pomeriggio di venerdì ai Bagni 4041, i titolari, dopo aver appurato l’accaduto, ha messo un messaggio sui social nella speranza di ritrovare almeno i documenti presenti all’interno della borsa. I malviventi hanno preso di mira anche le selle di alcune biciclette lasciate davanti ai bagni ‘30’: "Siamo arrivati alla buccia, neanche alla frutta" si legge su un post. Nella mattinata di ieri è stato invece rubato un portafoglio ad una persona che passeggiava lungo il Corso 2 giugno: "Mi hanno rubato il portafoglio, se qualcuno ne trovasse uno in giro mi contatti, grazie". Nei giorni scorsi ad essere prese di mira erano state alcune abitazioni di Montignano dove i malviventi si erano introdotti, in un caso anche mentre una persona era all’interno, e hanno cercato e portato via quanto di valore hanno trovato.