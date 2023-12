Rubati guanti e giubbotti: piccoli furti in via Leonetta

Piccoli intoppi hanno smorzato l’entusiasmo dell’apertura della pista sul ghiaccio a un gruppo di ragazzini durante il fine settimana in centro a Osimo. "Mio figlio e un suo amico hanno parcheggiato gli scooter in centro per andare alla pista. Al ritorno dalla pattinata sul ghiaccio si sono accorti di essere stati derubati di guanti, giubbetti e sciarpe. Non scrivo per il valore economico né per sapere chi è stato. Scrivo per avvertire che siamo tutti a rischio. Fate attenzione e parlate con i vostri figli", dice la mamma dispiaciuta sui social. Il giovane ha 15 anni e il fatto è successo in via Leonetta. La famiglia sporgerà denuncia ai carabinieri. La zona è sorvegliata da telecamere di videosorveglianza ed è di solito molto frequentata. Nel ponte dell’Immacolata la città ha accolto molti visitatori. Un’altra mamma ha segnalato che due settimane fa al figlio è stato rubato lo specchietto del motorino sempre in centro ma in piazza Rosselli, nel parcheggio delle Poste, mentre un’altra volta gli hanno allentato il manubrio. Piccoli fatti che hanno comunque destato allarme in centro tra le mamme e tra i residenti che già denunciavano episodi di degrado urbano anche attraverso un’ultima lettera scritta dal portavoce Carlo Nardi e indirizzata alla giunta. I controlli congiunti da parte delle forze dell’ordine andranno avanti fino alla fine dell’anno, intensificati, su disposizione del Questore, soprattutto nei fine settimana e in corrispondenza delle festività natalizie quando nei centri storici si prevedono flussi maggiori di persone per lo shopping e appunto per i tanti eventi in programma.