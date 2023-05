Rubato il fondo cassa al circolo dell’Acli

Raffica di furti, presi di mira bar, pasticceria e pizzeria. Diversi anche i colpi a segno in alcuni locali sul lungomare di Marotta. I carabinieri stanno visonando le telecamere di alcuni esercizi in prossimità del circolo Acli dove mercoledì, poco dopo la mezzanotte ignoti sono entrati ed hanno rubato il fondo cassa. "Il cerchio si sta stringendo – spiega Anna Maria Bernardini, responsabile del circolo – ero nel mio ufficio, la porta aperta e la luce accesa, mi ero alzata per prendere una bottiglietta d’acqua ma ho inciampato e fatto rumore e nel frattempo ho sentito il rumore degli spicci e poi sbattere la porta". Non c’erano segni di effrazione, chi è entrato aveva la chiave. La consigliera comunale si è chiusa dentro ed ha chiamato la figlia che è arrivata poco dopo: "Abbiamo chiamato i carabinieri – prosegue – dentro la cassa c’erano sessanta euro in banconote e due, tre euro in moneta. I militari stanno visionando le telecamere di alcuni esercizi vicini". I malviventi hanno fatto visita anche alla Pasticceria Jannello di via Capanna dove sono entrati ed hanno rubato due planetarie del valore di qualche migliaio di euro oltre al fondo cassa. Non paghi hanno tentato di introdursi anche nella vicina agenzia di viaggi Claro dove però, nonostante il tentative, non sono riusciti ad aprire la porta. Stesso copione alla pizzeria Freddy. Gli inquirenti non escludono che il tris in via Capanna sia opera della stessa banda di malviventi che ha colpito la sera precedente al furto a segno al bar Acli. Le indagini sui furti sono in corso da parte dei carabinieri.