Rubato un trattore nella notte

E’ stato rubato un trattore l’altra notte a Camerano. Il furto del mezzo, fermo nei pressi della struttura dove è solitamente riposto, è passato letteralmente inosservato. La targa è BF059N. Il trattore è della ditta Coveco srl di Porto Recanati, che ha l’appalto per la manutenzione del verde per il Comune di Camerano. La denuncia è stata sporta dai proprietari ai carabinieri. Curioso che il furto sia avvenuto proprio nelle stesse ore in cui è più che mai viva la protesta degli agricoltori che manifestano in diverse città a difesa del lavoro e del made in Italy. Forse i ladri hanno approfittato delle mobilitazioni in corso per passare inosservati. Indagano i militari. La proprietà ha esteso l’appello per il ritrovamento anche sui social per allertare quante più persone possibili qualora avvistassero il mezzo. In tanti hanno ricondiviso il post ed espresso solidarietà e preoccupazione per un fenomeno che desta sempre grande paura soprattutto in un territorio, quello della Valmusone, ancora oggi interessato da colpi in appartamenti e aziende anche in pieno giorno.