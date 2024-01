Rubava bancomat, conti svuotati. In trappola l’incubo degli anziani

L’incubo ricorrente per gli anziani di Ancona e Falconara aveva assunto i connotati di una donna dell’Est, di mezz’età, tanto abile nel manipolare le fragilità, quanto spietata nell’arraffare danari altrui. Aveva assunto, appunto. Perché finalmente le sue scorribande sono cessate all’esito di una perfetta e meticolosa indagine dei carabinieri della tenenza di Falconara, che ha permesso di rintracciarla assieme a due connazionali, componenti della stesso sodalizio criminale.

Lei, 43 anni. Un’altra lei, di 42. E infine un uomo 38enne. Tutti bulgari, senza dimora in Italia e ora denunciati a piede libero per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito commessi in concorso. L’episodio clou nella mattinata dello scorso 19 dicembre. Quando le due donne, all’interno di un supermercato di Ancona, hanno rubato il portafogli ad un nonnino di 79 anni, intento a fare la spesa. Nel borsello, oltre agli effetti personali e ai contanti, erano presenti anche il suo bancomat e quello della moglie. Qui è entrato in gioco il terzo soggetto, che ha tentato di effettuare alcune operazioni in un’attività commerciale di Falconara, utilizzando una delle due carte rubate. Si è consumato tutto in poche ore. Fino al pomeriggio, che ha portato alla svolta. I militari guidati dal comandante Giuseppe Esposito, nel corso di un controllo del territorio, hanno rintracciato un’auto sospetta nella zona industriale falconarese. Chi vi è era dentro? Proprio i tre bulgari. Guidava l’uomo, a bordo anche le due donne. Una delle quali, la 43enne borseggiatrice seriale, che non è certo sfuggita all’occhio attento dei carabinieri, che la monitoravano da tempo per episodi analoghi e più volte ripresa dalle telecamere di sicurezza durante le azioni delittuose. È scattata l’immediata perquisizione personale e i tre, trovati in possesso di oltre 4mila euro, non sono stati in grado di rendere giustificazioni plausibili. I soldi sono stati posti sotto sequestro. A quel punto, uniti gli elementi, gli stessi operatori dell’Arma si sono recati a casa dell’anziano derubato e lo hanno accompagnato in banca per reperire i dati dei due bancomat che, nel mentre, erano stati svuotati dai bulgari per quasi 3mila euro (2.880 per la precisione) in tre tranche distinte. Quelle risorse sono state poi messe a disposizione dei legittimi proprietari: i carabinieri, negli scorsi giorni, si sono recati a casa dei due anziani, il 79enne predato del portafogli e la moglie 73enne (nella foto), restituendo loro i contanti derivanti dall’indebito utilizzo del bancomat dai truffatori. Il modo migliore per iniziare il 2024. Ma c’è di più. Nello stesso controllo su strada, i carabinieri hanno chiuso il cerchio e attribuito la paternità di altri furti ed indebiti utilizzi di carte di credito ai danni degli anziani. Riferimento a due episodi che si sono verificati in un market di Falconara, il 31 luglio e il primo settembre 2023, seguiti da illeciti prelievi in un Atm di Poste Italiane e in un istituto di credito per un totale 2.300 euro. E chi c’era dietro tutto questo? La stessa 43enne bulgara, spietata e convinta di farla franca in quanto, di fatto, irreperibile nel territorio nazionale, ma in realtà inchiodata dai sistemi di videosorveglianza. Ora lei, assieme alla 42enne e il 38enne complici sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona, ma non sono escluse ulteriori misure più afflittive da parte dell’autorità giudiziaria.