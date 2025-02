Rubava i gratta e vinci dal tabaccaio. E’ finita sotto processo una 49enne

Entrava in tabaccheria, ogni volta vestita in un modo diverso, e dopo aver distratto il titolare riusciva a intascarsi i biglietti del gratta e vinci. Una volta ne è riuscita a prendere una quindicina, un’altra volta più di venti. Alla terza volta il proprietario si è accorto e l’ha rincorsa fuori per farseli ridare. Questo gesto però non ha evitato a una jesina di finire a processo per furto con destrezza continuato. Avrebbe rubato 30 biglietti per 250 euro. L’imputata ha 49 anni, è difesa dall’avvocato Michele Liuti, e ieri in tribunale è stato sentito il tabaccaio. Il titolare del punto vendita, che si trova lungo viale della Vittoria, ha testimoniato raccontando come si è accorto che gli ammanchi erano dovuti a quella cliente. I furti sono stati tre: il primo il 27 agosto 2020, l’altro era il 1 settembre 2020 e l’ultimo il 28 settembre 2020. "Mi chiedeva di accendere – ha riferito il tabaccaio – poi mi chiedeva di ricaricargli l’accendino. Come mi giravo lei agiva". I gratta e vinci erano esposti alla clientela, per farli scegliere, e la presunta ladra li individuava sul bancone e dopo aver fatto allontanare il tabaccaio con un gesto veloce se ne impossessava. Riguardando le telecamere interne al tabacchi il titolare aveva visto che era la donna a sottrarli. Nell’ultimo furto l’ha inseguita prendendo la targa dell’auto a bordo della quale si era allontanata e denunciandola ai carabinieri. Era intestata a lei e le immagini delle riprese combacerebbero. Prossima udienza il 10 giugno per discussione e sentenza.

ma. ver.