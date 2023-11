Rubavano auto, i pezzi subito online. Banda in trasferta in mezza Italia. Pedinati, intercettati e ora in cella

Organizzatissimi. Scaltri e incisivi. Quanto basta per rubare due auto a settimana. In dieci minuti smontavano il nottolino dello sportello, scardinavano la centralina, ne installavano una parallela per far partire il motore e via, verso sud. Direzione Cerignola, provincia di Foggia, patria dei ladri d’auto e dei ricettatori di pezzi di ricambio. Che da questo angolo di Puglia prendevano il largo per tutta Italia, rivenduti su vari siti di compravendita. Quando gli agenti della squadra mobile di Ancona hanno fatto irruzione nei garage e nelle abitazioni dei cinque foggiani indagati, hanno trovato parti di motore, sportelli, cofani, volanti, apparecchiature elettroniche dell’auto, ogni ben di Dio della componentistica già assegnati a Tizio, Caio e Sempronio. Tutta gente che, ovviamente ignara della provenienza aveva acquistato i pezzi online. Un giro d’affari milionario dietro il quale spiccava la figura di Domenico Pellegrino, classe 1994. Un vero mago dell’auto. Sarebbe stato lui il capo della banda dei ragazzi di Cerignola che da fine febbraio del 2023, quando vennero intercettati a Senigallia per la prima volta dopo un furto d’auto, ha messo a segno la bellezza di 22 colpi. Pellegrino, stando alle indagini anche tecnologiche della squadra mobile di Ancona, era sempre presente. In occasione dei viaggi si portava dietro un compare, ogni volta diverso. Ma tutti ugualmente pronti ad agire e lasciare il segno. Per l’esattezza, la banda ha rubato Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo ad Ancona, Marotta di Mondolfo (PU), Riccione (RN), Gabicce Mare (PU), Altidona (FM), Molfetta (BA), San Benedetto del Tronto (AP), Grottammare (AP), Giulianova (TE), Martinsicuro (TE) e Roma. Al 23esimo colpo, a Marina di Altidona, in provincia di Fermo, Pellegrino e Claudio Francesco Giglio, 26 anni, sono stati intercettati dalla squadra mobile di Ancona e dai colleghi di Teramo. Entrambi sono stati collocati inizialmente ai domiciliari. Nelle ultime ore, la loro posizione si aggravata. Tanto che il Gip del tribunale di Ancona sulla scorta dell’enorme mole di materiale investigativo raccolto e in considerazione della pericolosità degli stessi, ha accolto la richiesta della Procura di misura cautelare nel carcere di Foggia, disponendo sette perquisizioni che sono state compiute nella zona di Cerignola tra venerdì notte e sabato mattina. Tra i destinatari anche un autoparco e una sorta di concessionaria (in realtà era poco più di un ufficio). Cinque gli indagati tra cui anche un ricettatore. La banda agiva con la massima tranquillità: osservava le auto da rubare (specialmente quelle parcheggiate sotto casa di persone che sapevano stessero dormendo nel momento di entrare in azione) e colpiva con estrema rapidità. Poi rotolavano allegramente verso sud.

Andrea Massaro