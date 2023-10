Rubini gira in teatro la fiction su Leopardi

Il grande attore e regista Sergio Rubini ha girato in queste ore le scene della sua fiction sul poeta Giacomo Leopardi al teatro "La nuova fenice" di Osimo, scelto per la sua bellezza.

La troupe ha girato anche ieri notte. La miniserie racconta la storia del grande poeta marchigiano a partire dalla propria infanzia. Rubini ha chiesto proprio la struttura osimana per ambientare una scena della fiction, un ballo, come accadeva nell’Ottocento a teatro, quando le poltroncine non c’erano e tutto lo spazio centrale poteva anche essere adibito a quello scopo. Il gioiello osimano, su cui l’amministrazione comunale punta molto, anche attraverso l’investimento per la riapertura dei sottostanti magazzini, gli sarebbe parso perfetto tanto da chiedere il permesso per girare. Via dunque tutte le poltroncine prima del ciak. Anche Osimo quindi, assieme a Offagna per la provincia di Ancona, ha la sua parte nella serie televisiva che celebra il poeta di Recanati e che sarà certamente vista da tutta Italia. Quest’anno si celebra il 225esimo anno dalla nascita di Leopardi e fioccano le iniziative, in primis le riprese del film con la grande attrice americana Whoopi Goldberg.