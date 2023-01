Rubini: "I miei avversari? Hanno idee vecchie C’è una città silenziosa che vuole cambiare"

di Giacomo Giampieri Francesco Rubini, l’assessore Simonella ha lasciato intendere che lei non rappresenta la vera novità politica per Ancona (al Carlino ha dichiarato "Anche se più giovane di me, anagraficamente parlando, probabilmente fa politica da più tempo ed è impegnato da anni in Consiglio comunale"). Come replica? "La politica non è mai un tema generazionale, né di militanza e di impegno per la vita della comunità. Voglio confermare una cosa, perché l’opinione non è cambiata. Loro, centrosinistra e centrodestra, sono uguali in quanto ancorati ad un’idea di città vecchia, a delle logiche inefficaci e superate. Noi, invece, abbiamo proposte per un radicale cambiamento di Ancona. E se dovessi dare un giudizio rispetto al curriculum dei miei contendenti...". Dica pure. "Su Silvetti mi sono già espresso. È un uomo di apparato che vive sulla e nella politica. Sulla Simonella potremmo essere alla pari. Quando io sono entrato in Consiglio comunale nel 2013, lei è diventata assessore. Quindi rispondo: il problema non è l’età e neppure quante consiliature si hanno sulle spalle, ma le idee del centrodestra e del centrosinistra che sono vecchie". E allora su cosa si fonda la vostra proposta? "Gli asset fondamentali dove marcare discontinuità sono noti. Penso...