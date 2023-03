Rubini: "Non si può cambiare percorso dopo 9 mesi"

"La proposta di Enrico Sparapani e del Movimento 5 Stelle? Ne abbiamo preso atto, ma non è facile cambiare percorso dopo nove mesi dalla presentazione della candidatura ufficiale". In effetti quella mattina alla stazione marittima, o meglio ciò che ne resta, faceva molto caldo e Francesco Rubini, attuale consigliere comunale di Altra Idea di Città e adesso candidato a sindaco alle Comunali del 14-15 maggio si presentava ufficialmente alla stampa. Mancava molto alle elezioni e lo scenario, a parte la presenza di Ida Simonella alle Primarie del centrosinistra (che poi ha vinto contro Carlo Pesaresi) finiva lì: "Non posso andare dalle persone che mi hanno sostenuto per tutto questo tempo e dire loro ‘guardate, chiudiamo tutto e andiamo sotto un’altra campana’. Non è facile. Piuttosto potrebbe accadere il contrario, in fondo la forza che per prima si è annunciata e che ha un forte radicamento sul territorio siamo noi – aggiunge Francesco Rubini – A me, al mio gruppo, non interessa contrattare posti e poltrone, noi puntiamo sui programmi".