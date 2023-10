Rubini ‘smonta’ il teatro, il Comune fa il veglione

Il teatro La Nuova Fenice di Osimo è stato scelto da Sergio Rubini per girare alcune scene della sua nuova produzione Rai su Giacomo Leopardi. Dal 16 per circa una settimana il teatro si trasformerà in un set cinematografico ma per motivi scenici saranno smontate tutte le 185 poltroncine della platea.

Il famoso attore infatti avrebbe proprio richiesto il teatro per ambientare una scena della fiction, un ballo, come accadeva nell’Ottocento a teatro, quando le poltroncine non c’erano e tutto lo spazio centrale poteva anche essere adibito a quello scopo. Il gioiello osimano, su cui l’amministrazione comunale punta molto, anche attraverso l’investimento per la riapertura dei sottostanti magazzini Campanelli per ricavarci un auditorium, gli sarebbe parso perfetto tanto da chiedere il permesso per girare.

Anche Osimo quindi avrebbe la sua parte nella serie televisiva che celebra il poeta di Recanati e che sarà certamente vista da tutta Italia. Quest’anno si celebra il 225esimo anno dalla nascita di Leopardi e fioccano le iniziative, in primis le riprese del film con la grande attrice americana Whoopi Goldberg.

L’occasione è ghiotta per il Comune che nel frattempo ha avuto un’idea. "Abbiamo pensato di approfittare di questa irripetibile occasione (avere cioè la platea completamente libera) per riproporre, a distanza di più di 50 anni, il Veglione al teatro, dove sarà possibile per il pubblico ballare nella platea con la musica live della band Mark Zitti e i fratelli Coltelli che si esibirà sul palcoscenico – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. L’appuntamento è per venerdì 13 alle 21.30. Per i più grandi sarà dunque possibile rivivere un’esperienza del passato, i più giovani invece potranno sperimentare per la prima volta una funzione che il teatro nella nostra tradizione culturale ha sempre assolto, non solo palcoscenico per la prosa, la musica e la danza ma anche luogo di svago, divertimento e socialità".

Polemiche sono scattate da parte delle Liste civiche per quanto riguarda i lavori ai magazzini Campanelli sottostanti: "I lavori procedono lentissimi ma intanto mezza carreggiata stradale e il marciapiede sono occupati, causando non pochi disagi ad automobilisti e pedoni. I residenti del centro sono sempre i più dimenticati". Il primo cittadino ha replicato: "Sono in corso i lavori all’interno per rinforzare le fondamenta".

Silvia Santini