Rubò in casa quando i proprietari erano alla festa di nozze: in carcere

Aveva commesso un furto in abitazione nel 2014, un 32enne di Jesi finisce in manette. Ieri i carabinieri di Montemarciano hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona: il provvedimento lo condanna a scontare 4 mesi di reclusione. Sono passati quasi nove anni da quel sabato in cui i proprietari di un’abitazione erano usciti per partecipare a una cerimonia nuziale, il ladro si era introdotto nell’abitazione alla ricerca di monili e contanti, ma se n’è andato a bordo di un furgone dopo aver rubato due borse griffate.

I militari, dopo aver effettuato i rilievi erano riusciti, attraverso approfondite indagini, a dare un nome e un volto all’uomo e a denunciarlo alla Procura di Ancona. Il 32enne è stato condannato con sentenza definitiva e ieri, dopo aver eseguito l’ordine di carcerazione i carabinieri lo hanno accompagnato nel carcere di Montacuto dove sconterà la pena. Intanto proseguono i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, per cercare di arginare il fenomeno dei furti in abitazione. Numerosi anche i controlli antidroga effettuati nelle ultime settimane anche con l’ausilio del personale cinofilo di Pesaro.