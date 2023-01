Rubò nell’auto dell’assessore: va ai domiciliari

Un vigile del fuoco l’aveva rincorsa fino a piazzale Loreto, da corso Carlo Alberto, dopo averla vista rubare nell’auto dell’assessore alla sicurezza Stefano Foresi. Era il 24 novembre scorso ed era in corso un sopralluogo, quella sera, in un condominio, per valutare i danni del terremoto che ha colpito la città il 9 novembre scorso. Foresi era dovuto andare sul posto, con i pompieri. Per la ladra, una 25enne osimana, erano scattate le manette per furto ma dopo la convalida che si era tenuta in tribunale era stata rimessa libera con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. La giovane doveva presentarsi in questura per osservare il provvedimento del giudice ma di fatto non si è mai presentata. La misura cautelare per lei si è dunque aggravata e i poliziotti della Squadra mobile le hanno notificato nelle ore scorse gli arresti domiciliari. La 25enne ora non potrà uscire di casa fino a nuova decisione. Il processo per quel furto è in corso al tribunale dorico.

Foresi aveva lasciato la vettura per pochi minuti quella sera, il tempo di salire le scale del condominio per vedere i danni. Un pompiere, che si trovava a bordo di un mezzo di servizio ma era rimasto lì vicino a custodia dei mezzi dei vigili del fuoco, anche loro salire a vedere i danni, l’aveva sorpresa a rubare e l’aveva rincorsa per diversi metri prima di fermarla e attendere l’arrivo della polizia. L’assessore aveva poi ringraziato quel vigile del fuoco, di nome Marco. La ragazza si era portata via il suo cellulare personale, un caricabatterie e una custodia con dentro dei documenti. Nella fuga però aveva gettato via la refurtiva ritrovata poi in strada. Il giorno della convalida aveva negato il furto dicendo che c’era stato uno scambio di persona.