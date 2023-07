Rugby Jesi '70, il 16 maggio lo sforzo ulteriore per ricostruire

Dado, i Via Verdi e Gli amici dello zio Pecos mercoledì prossimo (dalle 18) sul palco del Rugby Jesi ’70 per ripartire dopo l’alluvione: il ricavato andrà a sostenere la ricostruzione dopo i danni del 16 maggio scorso. Sono stati 41 i camion portati via carichi ciascuno di 6 metri cubi di fango. "Tanta la solidarietà che ha raggiunto il club – spiega il presidente Luca Faccenda -, abbiamo raccolto circa 20mila euro ma per ripristinare il campo e tutto il resto ne serviranno tra gli 80 e i 90mila. Stiamo valutando anche con il consorzio di bonifica una deviazione del fosso". L’ingresso a 5 euro comprende una consumazione, e a disposizione ci saranno stand gastronomici e cucina del Terzo Tempo Club House. Un evento nato dalla collaborazione fra il sodalizio rugbistico e l’agenzia Universal Events di Emanuel Pastina, che si è fatta avanti per supportare la ripartenza. "Sono orgoglioso come sindaco – rimarca Lorenzo Fiordelmondo - della capacità di saper reagire dimostrata dal Rugby Jesi ‘70. La conferma di come a Jesi lo sport, fattore come spesso ci è accaduto di dire di cittadinanza e di crescita, sia anche forte di un legame con la città in grado di sostenere e produrre uno sforzo ulteriore nei momenti in cui c’è ne è il bisogno. Grazie anche al sostegno della Fondazione Vallesina Aiuta".