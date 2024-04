La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, non saluta il suo pubblico con la vittoria sperata. Dopo un primo tempo appannaggio dei padroni di casa è Valpolicella a portare a casa la vittoria (14-18). C’è il pubblico delle grandi occasioni al Teknowool Rugby Park per l’ultima partita casalinga di stagione che vede i kiwi giallorossi partire con grinta, ma guadagnare il solo punto di bonus difensivo.

Tra le note positive della giornata l’esordio in prima squadra del giovane Luca Rossi, prodotto del vivaio giallorosso che si è già fatto notare a livello nazionale con numerose presenze con la maglia della Nazionale giovanile.

La Fiorini parte subito in attacco mostrando grinta e determinazione (7-5). Pesaro ci prende gusto, ruba l’ovale in touche, e porta il gioco nell’area degli avversari. Larrecharte show, il giocatore giallorosso prende al volo il pallone dal calcio di liberazione di Azzolini e con un’azione solitaria dribla la difesa avversaria e sigla la seconda meta (14-5). Valpolicella non ci sta e guadagna un calcio piazzato che dall’area giallorossa centra i pali e accorcia le distanze (14-8). Valpolicella inizia il secondo tempo in attacco.

Una girandola di cambi per i giallorossi porta in campo Luca Rossi, giovane prospetto del vivaio pesarese al suo esordio in prima squadra, e rinforza la mischia. I veneti sono determinati e pressano la difesa pesarese (14-11). È ancora un cartellino giallo, questa volta a Joubert, a lasciare Pesaro nuovamente in inferiorità. La Fiorini riparte in attacco ma manca di concretezza, perde la palla e Valpolicella ne approfitta, guadagna metri e con un gioco veloce segna la seconda meta che chiude il match (14-18). Domenica il campionato si chiude con la trasferta in casa del Tarvisium. La Fiorini ha conquistato la salvezza già da due domeniche.

b. t.