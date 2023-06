Rugby, tanti aiuti per far ripartire l’attività sportiva

Si sta rialzando dopo l’ondata di acqua e fango il Rugby Jesi ’70 che ha ripreso la sua attività e sta organizzando un grande evento di solidarietà, in scena l’8 luglio all’impianto da rugby di via Mazzangrugno. La raccolta fondi avviata dal Rugby Jesi ‘70 è riuscita a oggi a muovere, nel mondo della palla ovale di tutta Italia, una solidarietà che ha portato contributi per 17mila e 500 euro ma dalla società parlano di una stima di danni che ruoterebbe attorno agli 80mila euro. "Non finirò mai di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che in ogni modo ci hanno fatto sentire la loro vicinanza – spiega il presidente Luca Faccenda - la sfida ora è riuscire a fare in modo che in futuro situazioni simili non si ripetano più. Personalmente mi sono fatto promotore presso le società di una proposta da portare all’attenzione del Consiglio federale nazionale: creare, con un contributo annuale minimo da parte di tutte le società d’Italia, un fondo di solidarietà che possa in futuro essere pronto a sostenere, nell’immediato, tutte le realtà rugbistiche che dovessero trovarsi a fronteggiare situazioni d’emergenza come è accaduto a noi. Un fondo cassa immediatamente disponibile che, materialmente e moralmente, rappresenterebbe nelle prime fasi di determinate problematiche un supporto non da poco".