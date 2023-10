Rugby: Viadana mette alle corde il Petrarca, pari finale a Mantova

Il turno d’esordio del nuovo massimo campionato italiano maschile regala subito le prime emozioni, con il Petrarca Rugby che davanti al pubblico amico del Centro Geremia non centra il bottino pieno lottando fino all’ultimo minuto con un coriaceo Viadana per il 27-27 che consegna ad entrambe i primi punti in classifica.

Alla fine un risultato che va davvero stretto al Viadana. A.L.M.